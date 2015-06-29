中国审计署：预算管理体系欠完善 资金分散管理碎片化

路透北京6月29日 - 中国审计署周日晚间表示，在对2014年度中央预算执行和其他财政收支审计之后发现，预算管理体系还不够完善，财政管理方式还不完全适应，部分财政资金被骗取挪用，有些领域存在违法违纪问题。

审计署网站刊登该署政策研究室负责人就审计工作报告答记者问称，在预算管理上，一方面资金分散、管理“碎片化”现象还较突出，有的领域大量资金长期闲置；另一方面许多重点事项需要统筹推进，有的重点工作缺乏财力保障，影响积极财政政策的实施力度，也不利于重大改革措施的落实。

该人士进一步指出，究其原因，主要是相关体制机制还不健全，一些领域的具体制度规定未及时修改完善，特别是一些部门规章与改革发展形势不相适应，部分领域简政放权、职能转变不到位，迫切需要加快推进改革，从根本上予以解决。

提及高度受关注的地方政府性债务问题，上述负责人表示，从今年的跟踪审计情况看，2013年6月底以来，政府性债务呈现两个特点：一是2014年底比2013年6月底增幅较大；二是今年3月底与去年同期相比增长明显放缓，县级还有所下降。

其并称，从2015年开始，将对地方政府性债务实行规模控制和预算管理，一些地方在2014年底之前加大了融资力度，这是前一阶段债务增长较快的原因之一，随着制度约束的增强，可以预计债务增长将会得到合理控制。

“需要强调的是，不能以审计抽查地区的债务增长情况简单推算全国情况，因为确定抽样的原则是债务负担较重或增长较快的典型地区。”该人士表示。

今年以来，国家出台了发行地方政府债券置换存量债务等多项政策措施，通过“架设桥、修明渠、堵暗道”，规范地方政府融资行为，缓解短期偿债压力。今年3月，经国务院批准，财政部向地方下达了1万亿元地方政府债券额度，对于优化债务结构、降低利息负担具有积极作用。

在转移支付制度改革方面，今年审计工作报告主要反映了部分一般性转移支付有限定用途和专项转移支付清理整合不到位等问题，比如一些专项转移支付归并后管理方式并没有发生根本性改变，仍存在“碎片化、部门化、司处化”的现象，使得地方政府无法统筹使用。

在财政存量资金审计上，审计署报告反映国债发行与预算执行、国库库款余额管理缺乏统筹，高额库款余额与发债融资并行；一般性转移支付中有限定用途的规模仍较大，专项转移支付清理整合不到位等情况，也是形成大量存量资金的重要因素。

土地审计发现的问题主要是土地出让收支资金管理、建设用地管理、土地利用和耕地保护等不够严格，由于时间跨度长（2008年至2013年）、空间跨度大（涉及29个省），累计起来问题金额和涉及土地面积就比较大。

审计署负责人称，今年审计工作报告中反映的一些问题，很多是属于体制机制不健全或制度性障碍造成的，如转移支付改革、政府性债务、财政存量资金和政策措施贯彻落实等审计中反映的情况，亟需在深化改革中统筹加以解决。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)

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