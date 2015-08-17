中国审计署：去年保障性安居工程逾90亿元资金被违规使用

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月17日 - 中国审计署周一发布公告称，2014年保障性安居工程有超过90亿元人民币的资金未按规定用途使用，部分项目单位虚报材料套取专项资金，且部分资金筹集和拨付不到位。
据审计署网站刊登的新闻稿，此次对2014年城镇保障性安居工程跟踪审计结果还显示，部分项目未能按规定享受税费和金融优惠政策；部分地区住房保障分配审核不严格；部分地区保障对象退出机制不健全。
从审计结果看，一些地方建设资金筹集与使用的统筹衔接不够，管理不到位，182个项目单位、融资平台公司和住房城乡建设、财政等部门违规使用安居工程专项资金93.83亿元，其中财政资金32.75亿元，企业债券、银行贷款等社会融资61.08亿元。
上述被违规使用的资金中，用于发放工资、弥补办公经费等支出1.35亿元，用于出借、还贷、投资理财、财政周转等92.48亿元。
16个项目单位通过编造项目资料、拆迁安置协议等方式，套取财政补助、项目贷款等专项资金4.85亿元，用于自身经营、修建职工宿舍和办公楼等支出。
“由于安居工程资金筹集渠道多，相关部门审批上存在疏漏，资金拨付后跟踪管理不到位，监管机制不健全，导致一些地方套取挪用资金。”审计署社会保障审计司主要负责人表示，有的单位缺乏成本意识，在计划不周详的情况下盲目申请建设资金，有的地方财政补助资金分配不够科学合理，导致资金被挪作他用或闲置。
该人士并称，受财力不足、融资支持不到位等因素制约，有些项目资金筹集困难，缺乏按合同约定或工程进度及时付款的能力，形成拖欠工程款；住房保障与税费征管部门信息不共享，缺乏协调衔接，造成一些安居工程项目不能按规定及时享受优惠政策。
审计数据显示，由于资金筹集不到位、未按工程进度或合同约定进行结算等原因，139个用房管理、项目建设等单位未及时拨（支）付建房款、工程款等，形成拖欠131.95亿元，共涉及116个市县。
394个项目被违规收取应减免税费5.2亿元，其中城镇土地使用税等税收3,464.52万元，城市基础设施配套费等行政事业性收费和政府性基金4.86亿元。61个廉租住房建设项目贷款未按规定享受利率优惠，多支付利息3,273.41万元。
2.06万户不符合保障条件的家庭以不实材料申请并通过审批，违规享受保障性住房配租（售）1.02万套、住房租赁补贴等货币补贴2,191万元。还有5,895套保障性住房被违规用于转借出租、办公经营或对外销售。
上述负责人称，住房保障资格准入和退出审核机制仍不健全。申请对象的家庭住房、收入等经济状况信息涉及房产管理、公安、人力资源和社会保障、工商、税务、金融机构等多个部门和单位，相互之间的信息共享还存在壁垒。一些地方尚未真正建立完整的家庭经济状况信息审核平台。
审计署建议，各级政府加快推进建立保障对象家庭经济状况信息审核平台，真正建立多部门数据共享机制，引入“大数据”监管手段，严格住房保障资格准入和退出审核管理；建立规范有效的退出机制，强化保障对象动态监管，采取有效措施将社会力量投资建设的保障性住房纳入政府监管体系，并及时全面披露相关信息，提高工作透明度。
审计发现的相关涉嫌违法违纪问题线索，已依法移送有关部门进一步调查处理。至2015年6月10日，已追回被挪用、套取资金41.04亿元，退还应减免税费6,863.64万元，向相关单位拨付资金106.59亿元，取消2.84万户不符合条件家庭的住房保障资格并追回补贴1,093万元、住房6,485套，清理收回违规使用保障性住房1,835套。
数据显示，2014年全国安居工程实际新开工745.05万套，基本建成551.46万套，分别完成目标任务的102.2%、112.02%。
全国各级财政共筹集安居工程资金5,601.55亿元（其中中央财政资金1,984亿元），安居工程建设其他相关单位通过银行贷款、发行企业债券等社会融资方式筹集安居工程资金10,631.77亿元。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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