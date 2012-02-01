审计署：今年要加强对地方金融机构和全国社保资金等的审计

沪深证交所周二两融余额升13.3亿元 事隔一个月重返9000亿上方
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京2月1日电---中国审计署近日出台对地方审计业务工作的指导意见称,2012年要加强对地方金融机构、全国社保基金以及保障房建设的跟踪审计.
审计署网站的新闻稿并称,要加强宏观经济政策执行情况的跟踪审计,促进加快经济发展方式转变.
审计署指出,要加强地方金融机构的审计,促进地方金融业健康有序发展;切实加强保障性住房全过程跟踪审计,促进保障性住房政策落实和目标任务的全面完成.
此外,还要集中精力抓好全国社会保障资金审计,推动完善社会保障制度体系;加强对重大政府投资项目和重特大突发公共事件的跟踪审计,促进提高项目质量.
新闻稿并称,加强对重点民生资金和民生工程的审计,促进中央和地方各项惠民政策措施的落实.
同时,要加强企业审计,促进地方国有企业发展;加强资源环境保护和利用审计.
审计署稍早称,今年审计机关将加强对社会保障、科技、教育、卫生、文化等民生资金和项目的审计监督,重点对社会保障资金进行全面审计,对保障性住房建设进行跟踪审计.(完)
欲了解更多详情,请点选审计署网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
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