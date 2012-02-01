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中国财经 | 2012年 2月 1日 星期三 18:22 BJT

审计署：今年要加强对地方金融机构和全国社保资金等的审计

路透北京2月1日电---中国审计署近日出台对地方审计业务工作的指导意见称,2012年要加强对地方金融机构、全国社保基金以及保障房建设的跟踪审计.

审计署网站的新闻稿并称,要加强宏观经济政策执行情况的跟踪审计,促进加快经济发展方式转变.

审计署指出,要加强地方金融机构的审计,促进地方金融业健康有序发展;切实加强保障性住房全过程跟踪审计,促进保障性住房政策落实和目标任务的全面完成.

此外,还要集中精力抓好全国社会保障资金审计,推动完善社会保障制度体系;加强对重大政府投资项目和重特大突发公共事件的跟踪审计,促进提高项目质量.

新闻稿并称,加强对重点民生资金和民生工程的审计,促进中央和地方各项惠民政策措施的落实.

同时,要加强企业审计,促进地方国有企业发展;加强资源环境保护和利用审计.

审计署稍早称,今年审计机关将加强对社会保障、科技、教育、卫生、文化等民生资金和项目的审计监督,重点对社会保障资金进行全面审计,对保障性住房建设进行跟踪审计.(完)

欲了解更多详情,请点选审计署网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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