审计署：扶贫资金及贷款存在虚报冒领甚至被贪污

路透北京12月30日 -中国审计署上周六发布对19个国家扶贫开发工作重点县财政扶贫资金审计结果公告，发现有关单位虚报冒领扶贫资金或扶贫贷款，在申报环节和支出环节都存在此类问题，甚至一些人员涉嫌贪污侵吞扶贫资金等问题。

审计署网站刊登的新闻稿称，产生上述问题的原因既有制度层面也有管理层面的原因，主要包括扶贫资金投入渠道分散，统筹管理不够；扶贫工作权责不够协调，相关监督管理缺失；以及个别人员法治观念淡薄，执行规定和制度不够严格。

审计署建议研究完善财政扶贫投入机制和支出结构，调整财政扶贫资金支出结构，重点投向贫困地区农村基础设施建设等方面，对于竞争性的产业化项目应主要通过制定税收优惠政策、加大金融扶持力度等方式，鼓励和引导社会力量投入，切实增强扶贫开发的造血功能。

建立健全扶贫资金管理使用全过程的信息公开机制。将扶贫资金信息公开作为政务公开的重点内容，对专项资金的设立目的、资金规模、扶持范围、扶持条件、分配依据、分配结果、管理使用规定及资金使用情况和监督检查结果等进行全过程公开，接受群众和社会监督，进一步增强财政扶贫资金的透明度。

同时强化扶贫工作绩效考核。各级地方政府要加强扶贫项目实施的前期调研和论证，加大绩效考核力度，强化考核结果运用。对进度缓慢或无法实施的项目，要及时进行修正或调整，促进加快建设进度；对已完工但暂时无法投入使用的项目，要及时完善配套设施，推动项目早日发挥效益，防止形成损失浪费。

还要加强财政扶贫资金监督检查。应坚持标本兼治，严肃查处并公开曝光一批挥霍浪费、贪污侵吞财政扶贫资金的典型案例，严格问责和责任追究；同时，加大对财政扶贫资金的经常性监督检查力度，着力发挥监督合力。

此次共抽查了19个国家扶贫开发工作重点县，涉及五个集中连片特困地区，抽查财政扶贫资金12.4亿元人民币。抽查的财政扶贫资金量和项目数分别占到19个县2010年至2012年财政扶贫资金投入和安排项目数的31.6%和25.4%。

截至2013年10月底，审计发现的违规违纪问题已整改2.14亿元。六省区19个县共有123名相关责任人受到查处，其中判刑2人，受到党纪政纪处分78人（同时移送司法机关处理20人），通报批评17人，诫勉谈话26人；另外24名责任人员的问题正在进一步调查处理中。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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