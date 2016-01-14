部分铁路水利等项目进展缓慢 铁总虚报投资额12亿--中国审计署

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月14日 - 中国国家审计署周四公布11月审计结果发现，88个铁路、水利、保障性安居工程、城市基础设施等项目进展缓慢，中国铁路总公司下属单位虚报投资完成额12.06亿元人民币。
审计署网站刊登新闻稿并称，在资金管理方面，16.46亿元国有资本经营预算资金长期结存未按计划使用，而且辽宁和吉林两省因审核把关不严，个别单位弄虚作假申请中央资金9,044万元。
“可行性研究报告已获批复的66个拟新开工（铁路）项目中，有42个尚未开工，涉及年度投资额100.84亿元，”审计报告称。
保障性安居工程方面，河北、重庆、陕西和辽宁四地竣工一年以上的8,246套保障性住房尚未分配入住；黑龙江漠河县一棚改项目2012年底主体工程完工，配套设施至今未建设完成，涉及24栋828套住房的8,655.55万元投资。
此外，全国中小企业股份转让系统收费增加中小企业负担。2014年7月该机构设立面向挂牌企业的“挂牌仪式服务费”，对挂牌企业设定不同的收费档次，包括“基础套餐4万元、经济套餐6万元、精品套餐8万元”；截至2015年10月末，共收取挂牌仪式服务费4,119.9万元，期间因提供挂牌仪式服务而实际发生的直接支出为376万元。（完）
欲览11月审计结果详情，请点击链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。