部分铁路水利等项目进展缓慢 铁总虚报投资额12亿--中国审计署

路透北京1月14日 - 中国国家审计署周四公布11月审计结果发现，88个铁路、水利、保障性安居工程、城市基础设施等项目进展缓慢，中国铁路总公司下属单位虚报投资完成额12.06亿元人民币。

审计署网站刊登新闻稿并称，在资金管理方面，16.46亿元国有资本经营预算资金长期结存未按计划使用，而且辽宁和吉林两省因审核把关不严，个别单位弄虚作假申请中央资金9,044万元。

“可行性研究报告已获批复的66个拟新开工（铁路）项目中，有42个尚未开工，涉及年度投资额100.84亿元，”审计报告称。

保障性安居工程方面，河北、重庆、陕西和辽宁四地竣工一年以上的8,246套保障性住房尚未分配入住；黑龙江漠河县一棚改项目2012年底主体工程完工，配套设施至今未建设完成，涉及24栋828套住房的8,655.55万元投资。

此外，全国中小企业股份转让系统收费增加中小企业负担。2014年7月该机构设立面向挂牌企业的“挂牌仪式服务费”，对挂牌企业设定不同的收费档次，包括“基础套餐4万元、经济套餐6万元、精品套餐8万元”；截至2015年10月末，共收取挂牌仪式服务费4,119.9万元，期间因提供挂牌仪式服务而实际发生的直接支出为376万元。（完）

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