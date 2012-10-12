中国8月央行外汇占款增加55亿元

路透北京10月12日电---中国央行公布最新的"货币当局资产负债表"显示,8月央行外汇占款增加55.35亿元人民币,较上月略增.显示外汇占款仍为基础货币的来源之一但规模有限,同时企业等投资人持续看好并持有美元.

目前,很多学者认为中国外汇占款极度收缩,导致公开市场逆回购成为基础货币的可靠来源,因此宏观调控重点也应发生变化,外汇扰动因素弱化,如何引导具有强大派生能力的信贷合理增长显得尤为重要.

"央行外汇占款构成基础货币投放,从外汇占款角度来说,这个来源并未收缩,还是在扩张的,尽管量比较少."国际金融问题专家赵庆明称.

对比历史数据,过去两年的月均央行外汇占款增加额近2,400亿元.2010年和2011年的8月央行外汇占款分别为增加2,332.55亿元和1,959.50亿元.

他并称,今年前八个月,央行外汇占款净增加2,887.90亿元.预计9月份央行外汇占款仍将继续增加,有可能达到500亿元左右,而10月份,更有望回到千亿元的规模.据此他判断,年底前,调降存款准备金率基本无望.

央行外汇占款的每月新增额(单位: 亿元):

2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

外汇占款 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

其中:央行外汇占款 55.35 31.45 30.50 -14.65 -625.55 1,029.91 630.51 1,750.37

招商银行总行金融市场部高级分析师刘俊郁亦认为,央行外汇占款年底前可能会有所好转,因外贸转好,圣诞订单等季节性因素起作用;再加上财政存款到年底大概还有将近万亿的投放.但是从长期角度看,外汇占款很难再恢复到以前那种每个月两千多亿的投放量.

他并称,从更长的周期来看,外部的流动性可能无法恢复到以前水平.因此就只能通过内部的公开市场或降准层面来释放资金,弥补基础货币的投放.未来如果不降准的话,逆回购的量还是会维持比较高的水平.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

上月中旬央行公布数据显示,今年8月末外汇占款减少174.34亿元,同时财政性存款增加405.74亿元.二者合力导致市场减少流动性约580亿元,延续7月的双重抽离态势,但小於上月的4,312亿元.

全口径外汇占款的计算公式是:全口径外汇占款(-174.34亿)=央行外汇占款(55.35亿)+一般金融机构的外汇占款(-229.69亿).

赵庆明对此表示,基础货币的来源是央行资产负债表中的外汇占款,并非全口径外汇占款.而这个概念很容易被市场搞混.外汇市场上的供给相对充足,央行才会买入外汇;某种程度上来说,一般金融机构卖出外汇,说明他们并不看好外汇的汇率走势,和热钱的流入流出关系不大.(完)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯/张喜良

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