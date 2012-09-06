数据观测：中国8月CPI同比涨幅略升

* 公布内容: 8月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间: 9月9日(周日)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI)同比 2.0 1.8 ~ 2.3 1.8 6.2 23

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -3.3 -3.8 ~-2.7 -2.9 7.3 23

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 20.4 20.2 ~ 20.8 20.4 25.0 23

工业增加值 9.1 8.4 ~ 9.5 9.2 13.5 23

社会消费品零售总额 13.2 12.2 ~ 13.5 13.1 17.0 23

路透综合23家机构预测中值结果显示,中国8月宏观经济增长动能仍较弱,投资和消费同比增速均与上月相差无几,工业增加值或降至39个月低点,消费者物价指数(CPI)涨幅则在低位略有回升.

"(8月)CPI反弹是大概率事件,"交银国际分析师李苗献称,农产品价格和能源价格环比双双上涨,使得市场对CPI的反弹已有充分预期.

他同时指出,数据还将显示中国经济增长动能较弱,预计"去库存"将使得工业生产难以出现明显回升.

4月以来实施的一系列"稳增长"措施,在8月未能显现明显的效果.交通银行称,尽管包括铁路、机场新建扩建等在内的基建投资力度在8月继续扩大,但由於市场信心仍偏弱,对未来的判断保持观望,固定资产投资将仍处於恢复企稳阶段,预计累计同比继续持平.

虽然近期多个地方政府出台刺激政策,但分析人士多指出,地方投资冲动受制於资金来源,缺乏中央支持,落实起来有难度.交通银行认为,中央近期没有再强调稳增长的重心是"稳投资",说明中央政府可能做好通过短期经济放缓的来促进经济转型的准备.

而工业生产,仍将受到企业去库存的影响,短期难有明显改观,与之相应的是,工业生产者出厂价格(PPI)料继续下行.

作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,出乎市场意料,稍晚公布的汇丰制造业PMI亦降至41个月低位,而市场普遍期待的下调存款准备金率等宽松政策迟迟不来,令业界对三季度中国经济愈发悲观,法兴银行等外资投行因此下调对三季度GDP的增长预期.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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