中国8月CPI同比上涨2.6% PPI下降1.6%--国家统计局

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京9月9日 - 中国国家统计局周一公布8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.6%，符合预期且低于前值2.7%。
8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，路透预估中值为下降1.8%。
8月通胀指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.6 2.6 2.4 ~ 3.0 2.7 2
工业生产者出厂价格指数(PPI)-1.6 -1.8 -2.1 ~ -1.4 -2.3 -3.5 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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