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中国财经 | 2013年 9月 9日 星期一 09:54 BJT

中国8月CPI同比上涨2.6% PPI下降1.6%--国家统计局

路透北京9月9日 - 中国国家统计局周一公布8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.6%，符合预期且低于前值2.7%。

8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，路透预估中值为下降1.8%。

8月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.6 2.6 2.4 ~ 3.0 2.7 2

工业生产者出厂价格指数(PPI)-1.6 -1.8 -2.1 ~ -1.4 -2.3 -3.5 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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