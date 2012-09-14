8月全社会用电量增速创七个月最低

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京9月14日电---作为宏观经济的先行指标--8月用电量持续低迷或显示中国经济仍在探底.中国国家能源局周五公布,8月份全社会用电量4,495亿千瓦时,同比增长3.6%.
该增速创今年2月以来最低,仅好於今年1月出现的罕见负增长,更是远低於中国在2011年和2010年全社会用电量两位数的增幅.
刊登在能源局网站的新闻稿称,1-8月,全国全社会用电量32,828亿千瓦时,同比增长5.1%.
分类看,第一产业用电量702亿千瓦时,下降0.6%;第二产业用电量24,184亿千瓦时,增长3.2%;第三产业用电量3,760亿千瓦时,增长11.7%;城乡居民生活用电量4,182亿千瓦时,增长12.1%.
1-8月,全国发电设备累计平均利用小时同比减少134小时.其中水电设备平均利用小时增加291小时,火电设备平均利用小时减少218小时.
同期全国电源新增生产能力(正式投产)3,468万千瓦,其中水电796万千瓦,火电2,117万千瓦.
中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高於相应两年9.2%和10.4%的GDP增速.
以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:
2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
3.6 4.5 4.3 5.2 3.7 7 23 -7.5*
注:*为媒体透露数据,其他均为国家能源局公布数据.(完)
更多细节,请点选国家能源局网站(here)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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