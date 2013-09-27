深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
* 中国8月工业企业利润同比增逾20%
* 工业生产增速创下年内最高
* 受生产加快和基数效应推动
路透北京9月27日 - 受工业生产和销售增长加快，以及基数效应影响，中国8月工业企业利润同比增速逾20%，工业生产增速亦创下年内各月最高，这进一步验证经济正处在企稳回升通道。
中国国家统计局周五公布数据显示，1-8月全国规模以上工业企业实现利润总额34,863.9亿元，比去年同期增长12.8%；其中，主营活动利润35,800.6亿元，比去年同期增长4.9%。
单独8月来看，规模以上工业企业实现利润总额4,831.7亿元，比去年同期增长24.2%，增速比7月份提高12.6个百分点；其中，主营活动利润4,453.9亿元，比去年同期增长4%。
国家统计局工业司何平博士对数据进行解读称，8月利润增速加快主要是因为去年同期基数较低，以及工业生产和销售增长加快的同时单位成本和费用在降低。
去年8月工业企业利润总额同比下降6.2%，降幅为全年各月最高；当月主营活动利润同比下降5%。何平指出，如果拿今年8月与2011年同期相比，工业企业利润总额增长16.6%，两年平均增长8%；主营活动利润为下降1.2%，两年平均下降0.6%。
另外，8月规模以上工业企业生产比去年同期增长10.4%，增速比7月加快0.7个百分点，为今年以来各月最高；而8月工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.28元，比7月减少0.79元。
此前出炉的汇丰9月中国制造业PMI初值升至51.2的六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显。这表明7-8月经济企稳回升势头在9月得到延续，三季度经济回升已经是大概率事件。
昨日中国银行国际金融研究所在最新季度展望报告中就称，三季度经济增速预计会升至7.8%，而随着外需持续改善、“微刺激”政策显效，四季度经济将继续向好，今年全年增速估约7.7%。
从国家统计局提供的分项数据可以看出，8月企业新增利润主要集中在黑色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业以及汽车制造业等七个行业，它们对利润总额增长的贡献超过六成。
以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%) (图表 link.reuters.com/sas43v )
1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月
利润 12.8 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1
主营利润 4.9 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9
营收 10.9 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2
8月 7月 6月 5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月
利润 24.2 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 7.8 -6.3（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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