中国8月PMI预示三季度将续探底 政策给力空间料有限

* 8月官方制造业PMI降至九个月新低49.2,跌破荣枯分水岭

* 8月汇丰制造业PMI终值47.6,创41个月低点

* 8月官方非制造业PMI为56.3,较上月55.6回升

* 持续下行的制造业PMI昭示经济探底仍在继续

* 图表 r.reuters.com/san42t

路透北京9月3日电---中国经济寻底之路似乎尚未结束.刚刚公布的8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.

分析师指出,受制於物价,房价仍有上涨的压力,货币政策大幅松动亦有所顾忌.而以减税为主的积极财政政策运用方面,受现于现行体制弊端的制约,以及行政调控对经济的干预并未消除,政策效果亦差强人意.

周一公布的中国8月非制造业商务活动指数升至56.3;较上月的55.6提升,则略微令人欣慰.但就已公布的先行指标总体而言,分析师们预计中国三季度国内生产总值(GDP)跌破7.5%的可能性增大,政策选择的空间亦有限.

"在全球经济增速都放缓的大背景下,中国没必要把自己的经济目标搞的高高在上,还不如就坡下驴接受经济增速放缓的现实,在结构调整方面多做一些功课."中国国家信息中心宏观经济分析师祁京梅称,并预计三季度的经济数据不会很乐观.

她进一步指出,中国经济目前正处於一个结构型调整的阶段,由於体制等多方面的制约,经济增速放缓是必然的.而在消费需求疲弱,市场信贷需求不足的前提下,即使放松货币政策,继续降息降准,估计对经济的刺激意义也有限.

但她也提到,尽管PMI为经济先行指标,但从以往该数据表现看,往往存在滞後的反映,此次8月份的数据偏淡,验证了实体经济下行的趋势,显示经济仍处於筑底的过程中,并会持续一段时间.

法兴银行中国经济师姚炜也认为,综合汇丰和官方制造业PMI来看,不管大小企业,中国制造业整体至少在8月份还是个下行的过程,一些前瞻性的数据,包括订单,出口订单也没有明显起色,经济前景还不是很乐观.

汇丰(HSBC)周一公布中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至47.6,创下41个月以来最低水准,并略低於初值47.8;同日公布的8月官方非制造业PMI为56.3,较上月55.6有所回升.

稍早公布的中国8月官方制造业PMI降至九个月新低49.2 显示经济下行压力仍较大.

从全球各主要经济体的8月PMI来看,美国和印尼经济相对乐观,其他主要经济体比如欧元区、日本和中国一样,均在荣枯分水岭下方徘徊.

数据显示,8月芝加哥采购经理人指数PMI为53、印尼当月汇丰PMI升至10个月高位51.6.而日本8月制造业PMI为47.7,为16个月低位、欧元区Markit制造业PMI初值为45.3.韩国和澳洲制造业PMI亦均在50以下,并至少连续三个月处於收缩区间.

受中国疲弱PMI数据等拖累,澳元周一跌至六周低点;中国银行间债市早盘国债等利率产品收益率小幅下行.亚洲股市虽受贝南克谈话激励小涨,但疲软数据抑制升幅;而中国股市则在地产股等带动下出现小幅反弹.

**探底之路仍在继续**

中国国际经济交流中心研究员王军认为,现在大家都已经慢慢接受中国经济放缓的事实,而政府也在有意引导.但从先行指标的数据看,三季度是继续探底还是筑底恐怕还需要观察."如果是筑底,说明底部已经明确,经济会缓慢回升,而探底则意味着经济会继续向下走,寻找支撑."

他认为,在目前疲弱的市场环境下,政策方面也不给力,尤其是降低存准迟迟没有出台,其它刺激消费的政策力度也有限,预计三季度GDP可能会跌破7.5%.

姚炜也表示,目前看来,三季度经济增速肯定要比二季度低了,四季度反弹程度也会比较有限.

她分析指出,今天公布的官方非制造业PMI,就分项来看,只有价格那几个指标有明显上升,但新订单反而下滑了,这可能说明情况也未必如数据整体反映的那麽好,而且价格上升,反而给中央宏观政策放松带来更多限制.

在政策层面,可能也不会有市场希望的大幅度的宽松,更多的是之前政策的加快落实,如基建加快步伐,最好的例子就是高铁.如果落实步伐加快,经济是可以企稳的.货币政策方面还是会有举动的,如果流动性持续紧张,还是会有调降存准的机会.

**投行调降三季度经济增速**

针对中国8月官方制造业PMI意外跌破荣枯分水岭,外资投行周一亦纷纷发布报告,调降中国三季度GDP增幅预期.其中法兴银行发布研究报告称,中国8月官方制造业PMI跌幅超出预期,再次下调三季度GDP同比增速预期至7.5%.

摩根大通发布报告就预计称,在国内制造业领域前景持续疲软的情况下,中国9月或将再度迎来一次降息或者一次降准.

"疲弱的经济数据很可能将触发近期政策进一步放松.9月份,货币政策放松很可能将以一次降息或降准的形式出现.我们预计8月CPI将小幅反弹至2%,不过这依然为再度降息留有空间",摩根大通报告预计.

外资银行瑞银(UBS)最新研究报告也称,最新中国官方PMI体现企业生产动能仍在下降,8月份时经济活动有可能在上月基础上进一步减速.

上述报告也表示,不能对PMI数据进行过度解读,因该数据有时会提供互相矛盾甚至错误的信号.(完)

--发稿 沈燕/宿泱韫;审校 杨淑祯

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