中国8月PPI回升 缓解货币政策放松的压力--中金

路透北京9月9日 - 中国大型投行--中金公司周一发布的报告预计，中国年内的居民消费价格指数（CPI）都将在较温和的水平运行，不构成货币政策紧缩压力。工业生产者出厂价格指数（PPI）的回升，反映经济增长势头有所好转，也缓解了货币政策放松的压力。

报告称，未来CPI环比涨幅将保持温和，10月和11月在基数作用下，同比涨幅会有所上升，可能升至3.1%左右，但12月份的基数将有利于CPI同比再度回落。预计未来几个月PPI环比涨幅维持小幅的正增长，同比跌幅进一步收窄。

“货币政策更多受到控风险和调结构的影响，预计短期内维持中性。”报告称。

中国国家统计局周一公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.6%，符合预期且低于前值2.7%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，路透预估中值为下降1.8%。

报告表示，8月PPI环比上升0.1%，由此前持续4个月的负增长转正，略早于预期。出厂价格和购进价格环比均由负转正，反映8月的工业品需求好转，并推动企业对投入品需求扩大。

分行业看，采掘、原料价格回升力度较大，尤其是石油、钢铁、有色相关行业，但煤炭价格继续下跌，加工和生活资料行业通缩也有所好转。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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