中国8月官方非制造业PMI降至53.9--统计局

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京9月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布，8月官方非制造业商务活动指数降至53.9， 上月为54.1.
中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。
汇丰将于周三9:45公布中国8月服务业PMI。
以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2013年/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月
非制造业PMI 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3
注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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