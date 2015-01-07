中国和澳洲在2014年亚太项目融资市场唱主角--TRLPC

路透1月7日 - 除日本外的亚太地区项目融资市场2014年规模较上年略降1.72%至1,100亿美元，尽管中国和澳洲的交易数量上升。

中国政府支持的基建项目以及澳洲一系列公私合作项目(PPP)是推动该市场活动的关键因素。

该地区2013年交易数量达到创纪录的240宗，总金额也触及1,124亿美元，同样是受中国交易活动的推动。2014年减少到206宗。

2014年中国继续在该地区的项目融资市场占据绝大部分比重，交易金额达到790亿美元，占总金额的71%，因国内需要靠基建项目来支撑经济成长。2013年中国的项目融资额为724.5亿美元。

2014年最大一宗交易为上海至南通(沪通线)铁路建设项目，融资额为170亿元人民币(27.76亿美元)。其它重要基建项目融资交易包括兰州地铁的127亿元人民币贷款和天津地铁集团公司的104亿元贷款。

同这些交易一样，中国的多数项目融资交易都是以本币贷款，且以本地银行业者为主。

其他地方，三家中国的银行向阿根廷经济及公共财政部提供了一笔47.1亿美元贷款，用于开发两座水坝，总装机容量1,740MW。

澳洲2014年项目融资金额由2013年的36.7亿美元激增至121.9亿美元，占亚太区的11%。这主要包括78亿美元的Roy Hill铁矿石项目和一些公

私合作项目。

Roy Hill铁矿石项目融资提供者包括当地和国际银行，以及日本、韩国和美国的出口信贷机构，这是亚太区2014年规模最大的项目融资。

而2013年在亚太区项目融资市场排第二位的印度，2014年项目融资金额从2013年的138.8亿美元大幅缩减50%至68.6亿美元，主因5月初全国大

选前政治面决策欠缺作为阻碍经济成长，导致投资环境欠佳。

越南2014年项目融资金额也减少一半以上，从2013年的近30亿美元锐减至仅10亿美元。

银行家预期，鉴于基础建设项目的需求增加，2015年亚太区项目融资市场将持续稳健。然而他们担心欧系银行回归市场加上日系地区银行等新投资者的崛起，贷款价差可能缩窄。(完)

(编译 郑茵/张若琪 审校 张涛/王颖)

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