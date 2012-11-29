长安汽车挂牌出售与标致雪铁龙合资企业50%股权

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海11月29日电---中国重庆联合产权交易所周三发布的信息显示,中国长安汽车集团股份有限公司正在出售与标致雪铁龙(PEUP.PA)合资企业--长安标致雪铁龙汽车有限公司的50%股权,挂牌价20.07亿元人民币.
该合资公司由长安汽车集团股份有限公司和法国标致雪铁龙集团共同发起成立,注册资金40亿元,双方各占股本50%,於2011年11月成立,初期投资额84亿元,计划2013年正式投产.
长安汽车集团股份有限公司是长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)的母公司;标致雪铁龙集团是欧洲第二大汽车制造商.(完)
参看详情,请点选重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com/G3/132662.html)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。