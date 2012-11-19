奇瑞过度扩张吞苦果 昔日本土车领跑者靠补贴度日

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
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记者 方燕/Kazunori Takada
路透北京/上海11月19日电---昔日中国最大的本土汽车生产商--奇瑞汽车CHERY.UL现在的盈利需要依靠政府补贴,而国内竞争对手长城汽车(601633.SS)(2333.HK)和吉利汽车控股(0175.HK)已经取得领先.
在中国这个全球最大汽车市场,输赢之间的差距显示出集中力量于少数产品和品牌、以获得更大投资效益这个策略的价值.福特汽车(F.N)在2009年曾运用这个策略避免了破产.
"四五年前,所有的本土品牌都难分高下.但现在,那些产品策略更集中、也更谨慎的厂商已经领先,"行业谘询机构益普索(Ipsos)的分析师叶盛表示.
联合资信评估有限公司的研究显示,如果不是政府补贴,奇瑞在过去三年中可能每年都要亏损.值得关注的是2009和2010年的亏损,因为得益於政府的刺激政策,这两年汽车销售激增.
根据联合资信的报告,奇瑞这两年的获利分别为6,600万元人民币(1,059万美元)和2.4亿元人民币.这意味着如果不是政府的补贴,奇瑞这两年可能要遭受巨亏.该公司在这两年获得的补贴分别为6.33亿元和11.2亿元人民币.
奇瑞发言人黄华琼表示,公司在技术方面进行了大量投资,并且目前正在调整品牌策略,他相信状况会出现改善.
叶盛表示,如果奇瑞专注于发展低成本品牌奇瑞QQ,它应能保持领跑者的地位.QQ是奇瑞的首款畅销车型,但被指有抄袭通用汽车(GM.N)的雪佛兰乐驰之嫌.
相反,奇瑞推出数十款新车,而且差异化不大,甚至还新创立了两个品牌--瑞麒(Riich)和威麟(Rely),但却一直没有畅销起来.
奇瑞董事长尹同耀在谈及多品牌策略时常说,"多生孩子好打架".
但他的"孩子"虽多,却处境艰难.
根据官方数据,今年迄今奇瑞汽车的销售较上年同期下滑13%,是2011年下滑6%的两倍还要多.奇瑞在2011年售出641,700辆汽车.
**过度扩张之痛**
除了奇瑞之外,巴菲特入股的比亚迪汽车(1211.HK)(002594.SZ)也在遭受过度扩张之痛.自2003年进军汽车市场以来,这家昔日的电池生产商迅速拓展到太阳能电池板等其他业务,其最新进入的领域是太阳能存储设备.比亚迪甚至还生产和销售灯泡.
今年比亚迪的净利可能最高暴跌98%,因汽车销售疲弱,而且太阳能电池板和手机业务也表现迟滞.
比亚迪的发言人拒绝就财务表现置评,但表示公司对电动汽车的未来"非常乐观".
长城汽车在20年前还只是一家低价皮卡(pickup)生产厂,今天已经成为中国最大的运动型车(SUV)和皮卡车生产商.长城汽车第三季净利增长逾一倍至15亿元人民币,是奇瑞2009-2011年净利的三倍.
长城汽车发言人把公司的成功归因于重点发展和谨慎的策略.
吉利汽车的开始也并不顺利,推出的几款车型都不受消费者欢迎.但五年前吉利对品牌策略进行微调,推出了帝豪EC7轿车和全球鹰GX7 SUV等畅销车型,使其成为本土汽车中的领跑者.
吉利2009年收购了澳洲变速箱生产商Drivetrain Systems International,帮助提升了汽车质量.吉利今年迄今的销售增长了13%,增幅接近整体汽车市场的两倍.
吉利发言人称,公司的成功得益於广泛的供应商基础,以及在技术方面的投资等因素.
奇瑞汽车9月宣布对业务进行重大重组,其中包括结束销售表现不佳的瑞麒和威麟两个品牌.
比亚迪把业务重点放在绿色汽车上,并新近推出了融资方案,使车队运营商可以分期付款购买价格较贵的e6电动汽车.
但要扭转业务局面可能不太容易,尤其是在市场放缓的情况下.
"比亚迪和奇瑞在朝正确的方向努力.但结果会怎样,将取决於这些措施的执行情况,"国泰君安证券的分析师张欣表示.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
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