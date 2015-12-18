今韬集团预计明年电动车销量倍增 建设逾1万个充电桩

紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目 主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透上海12月18日 - 中国最大纯电动乘用车销售和服务平台--今韬集团董事长兼首席执行官张大伟预期，明年中国电动车市场进入快速发展期，预计公司明年将销售3,000辆纯电动车，建设逾1万个充电桩，较今年都有数倍增长。
与传统单一品牌的汽车4S店不同，今韬集团已与奔驰、宝马(BMWG.DE)、上汽(600104.SS)、比亚迪(002594.SZ)等10多家中外电动车生产商形成深度合作，可以多品牌同时展示和销售，方便客户一站式选购；同时其充电网络及售后服务能力亦能与电动车销售互相提携。
“我们既拥有上游汽车资源，同时又在移动互联网和智能硬件（充电桩）产品拥有强大创新能力，目前国内还没有一个与我们类似的模式。”他在接受路透采访时表示。
据其介绍，该公司短期目标就是扩张高收入高盈利的汽车销售业务，为公司提供坚实的现金流和盈利保障；同时在公共充电服务上形成可复制、可规模化的商业模式。
总部在上海的今韬集团，目前已在全国十余个城市设点。今年公司预计销售纯电动乘用车逾1,000辆，充电桩安装量达3,000个。
“未来三年是电动车行业的政策稳定期，高增长是可预见的。随着我们的模式深入，又有资源，我们应该能够跑得更快。只要业绩做出来，就会有更多资本来关注。”张大伟并透露，公司计划明年进行C轮融资。
作为全国最大新能源车市场的上海，目前充电桩数量在1万左右，并不能完全满足社会需求。上海市政府7月出台电动汽车充电设施建设管理暂行规定，要求新建住宅小区、超市卖场、商务楼宇、党政机关等，以及独立用地的公共停车场、停车换乘停车场应按照不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件。
10月国务院发布加快电动汽车充电基础设施建设指导意见，计划到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。