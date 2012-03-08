中国节能环保车辆享受减免税支持

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海3月8日电---为进一步推进节能减排,中国财政部日前发布通知称,对节约能源的车船和使用新能源的车船,分别减半徵收和免征车船税.
通知称,由符合节能标准车辆的生产商或进口商,向工信部提出申请,经审核後纳入减免徵收车船税的车型目录.
财政部和工信部将不定期发布目录公告,明确属於车船税减免范围的节能型及新能源车型.
同时,也会以目录形式,明确不属於车船税徵收范围的纯电动、燃料电池乘用车的车型.
财政部通知称,节能型乘用车主要指燃用汽油、柴油的乘用车;新能源汽车则包括纯电动汽车和燃料电池汽车等,包括乘用车、商用车和其它车辆.
中国四部委此前曾联合发文支持新能源汽车销售,对车企提出更明确的销售底线,并全方位促进新能源汽车的消费.要求定期核查市场销售量,对一年内未销售产品,取消其产品目录(完)
参看详情,请点选财政部网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。