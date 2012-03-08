中国节能环保车辆享受减免税支持

路透上海3月8日电---为进一步推进节能减排,中国财政部日前发布通知称,对节约能源的车船和使用新能源的车船,分别减半徵收和免征车船税.

通知称,由符合节能标准车辆的生产商或进口商,向工信部提出申请,经审核後纳入减免徵收车船税的车型目录.

财政部和工信部将不定期发布目录公告,明确属於车船税减免范围的节能型及新能源车型.

同时,也会以目录形式,明确不属於车船税徵收范围的纯电动、燃料电池乘用车的车型.

财政部通知称,节能型乘用车主要指燃用汽油、柴油的乘用车;新能源汽车则包括纯电动汽车和燃料电池汽车等,包括乘用车、商用车和其它车辆.

中国四部委此前曾联合发文支持新能源汽车销售,对车企提出更明确的销售底线,并全方位促进新能源汽车的消费.要求定期核查市场销售量,对一年内未销售产品,取消其产品目录(完)

参看详情,请点选财政部网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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