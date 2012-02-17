一汽轿车拟建15.14亿元技改项目 丰富产品线

中国一汽轿车股份有限公司周五公告称，公司拟投资15.14亿元建设马自达产品换型技术改造项目，以丰富公司的产品线，提高产品的市场竞争能力，提升公司的盈利能力。

路透上海2月17日电---中国一汽轿车股份有限公司(000800.SZ)周五公告称,公司拟投资15.14亿元建设马自达产品换型技术改造项目,以丰富公司的产品线,提高产品的市场竞争能力,提升公司的盈利能力.

公告显示,是次投资全部由企业自筹,包括新增建设投资7.37亿元,研发费1.35亿元,铺底流动资金6.42亿元.此外,公司并计划投资1.46亿元建设一工厂焊装车间技术改造项目,以解决公司一工厂焊装车间的生产瓶颈,提升企业整体产能规模.

根据公司的可行性研究报告,上述两个项目的建设期分别为33个月和19个月,内部收益率为27.27%(税前)和19.09%(税前),投资回收期为6.38年(税前)和5.47年(税前).

公司公告称,上述项目实施後,可与现有的产品形成了配置齐全、结构合理的产品系列,覆盖主要的公务、商务、出租和家庭用车目标市场,有利於公司全面均衡的发展.

同时,使公司可以占据一个稳定发展的细分市场,提升整车的生命力和企业抗风险能力,在竞争对手产品迅速拓展的情况下,确保产销量和市场份额达到预期目标.

中国证券报同日报导指出,2011年以来,中国汽车市场开始由高速增长阶段步入平稳发展阶段,车企竞争趋於白热化,汽车生产商中"马太效应"愈加明显,强者加价等待提车,而弱者降价促销也不足以力挽狂澜.受此影响,一汽轿车预计其2011年净利润将同比大幅下滑80%至98%.

2011年中国乘用车销量同比增速创出新世纪以来最低水平,但仍保住全球头号汽车市场宝座.分析人士认为,经过一年调整,随着国内宏观经济回暖、扩大内需和消费升级,中国汽车消费将进入一个较长时期的平稳增长期,行业有望开启新一轮景气周期.

一汽轿车同日并公告称,为满足公司日常生产经营和流动资金周转等需要,公司拟向一汽财务进行日常短期融资业务,包括:日常短期融资余额不超过10亿元,银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元等.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)(here)(here)

--发稿 曾菱; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。