未来五年中国乘用车市场年均增速将放缓至5%左右--惠誉

路透香港6月14日 - 国际评级机构惠誉周二称，中国汽车市场在经历多年的黄金增长期后步入缓速增长的“新常态”，预计未来五年乘用车市场年均增速将放缓至5%左右，主要受宏观经济及一二线城市限购限行影响。

惠誉指出，在新常态下，车企将面临更激烈的竞争，中外合资品牌和中国自主品牌的利润率都有进一步的下行压力；尤其SUV市场的竞争正逐渐白热化，预计今年开始SUV车型的市场反响和盈利能力将出现分化。

“对一些高度依赖于SUV的车企来说，一旦爆发价格战，利润率将很快被侵蚀。”惠誉评级亚太区企业联席董事杨菁说。

惠誉认为，新常态时期五大汽车集团的信用状况将继续受到中外合资模式的支撑。同时，五大车企作为国有企业，将持续受益于中国政府强有力的支援，这包括资本金注入、财政补贴、税收优惠、专案协调和政府订单等。

惠誉指出，合资车企的商业模式更优于国外传统汽车生产商，亦为五大汽车集团贡献了绝大多数的销量和利润。而成熟的合资车企大多具有良好的盈利能力和稳定的自由现金流，在行业黄金增长期积累了大量现金，因此负债率很低甚至处于净现金状况。惠誉相信，即使全行业利润率下行，领先合资车企仍能维持较低的杠杆率。

惠誉认为，五大车企的信用风险主要来自于合资车企以外的业务，包括自主品牌乘用车和新能源汽车。这些业务目前对利润的贡献很小甚至陷于亏损，但是基于长期战略考量，各集团在十三五期间将持续投入资金。若合资车企支付的现金股利不足以弥补资金缺口，迫使集团进行额外的债务融资，将会导致集团负债率上升。

五大车企分别是上汽集团工业(集团)总公司、东风汽车公司、中国第一汽车集团、中国长安汽车集团和北京汽车集团。（完）