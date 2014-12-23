和谐汽车引入鸿海为第二大股东 以拓展电动车业务

路透香港12月23日 - 中国汽车销售服务商--和谐汽车(3836.HK)公布引入台湾鸿海(2317.TW)为第二大股东以合作拓展电动车业务后，周二早盘初段股价一度涨逾2%。

和谐汽车周一晚间的公告称，计划向鸿海全资附属公司Foxconn (Far East) Limited配售约1.29亿股股份，相当于经扩大后股本的10.526%，后者将成为公司第二大股东。

配售价每股4.73港元，较周一收市价5.31港元折让11%。是次集资约6亿港元，将用作新能源电动车制造的潜在投资。

和谐汽车主席冯长革表示，“认购事项为本集团、投资者及鸿海的战略合作建立基础，使本集团能够巩固其在中国豪华及超豪华汽车业务的庞大经销网络及专长，同时拓展电动车业务。”

鸿海及其集团公司主要从事电脑、通讯及消费电子(3C)产品的制造及销售，为和谐汽车的独立第三方。

和谐汽车早盘初段曾涨逾2%，香港时间9:47，升幅收窄至1.13%，报5.37港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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