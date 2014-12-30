焦点：在华外资车企转嫁库存引来经销商怨声载道 凸显市场供应过剩

路透上海12月30日 - 在中国的外资车企未来在制定销售目标时恐怕要挣扎一番了，因为经销商向政府抱怨，市场畅销时期定下的固定目标逼得他们买入过多库存，从而在需求下降时首当其冲。

今年以来，汽车基本都在坚守销售目标，按照计划向经销商出售车辆。但随着中国汽车市场销售增速从上年的14%减半，经销商也大幅下调了零售价格并承受损失。中国是全球最大汽车市场。

中国汽车流通协会(CADA)副秘书长罗磊表示，车企的市场预期很高，但现实则是供过于求。

CADA本月向当局呈交了关于车企向经销商转嫁库存的报告。该报告有助于调整车企与经销商之间的权力平衡。鉴于中国经济增速可能接近24年来最低，车企也开始改变预期。

本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)上个月双双调低销量预估，而高管称丰田汽车(7203.T)今年销售也可能无法达标。德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)表示，预计利润率将会缩窄，因为市场从过去几年的迅猛增长“回归常态”。

“在双方发生有史以来最激烈的争执中，车厂在对经销商做出妥协”，咨询机构Automotive Foresight的董事总经理张豫说。

“过去几年里，汽车商，尤其是豪华车品牌，在争取中国市场份额方面过于激进。现在问题全面暴露了，我预计他们明年的扩张步伐将明显放缓。”

**听取经销商的意见**

本田的发言人表示，自今年中期以来，本田一直在设法帮助经销商“调整”库存。本田在华销售自7月以来，每个月都在下滑。

宝马中国大中华区总裁安格(Karsten Engel)上月接受采访时称，宝马“听取了”经销商反映的库存上升意见，公司已开始“降低批发供应”。

由于批发供应的减少，宝马在华销量增幅从上半年的逾20%，放缓至第三季的8%。

宝马在声明中称，公司正继续与经销商就业务拓展的方方面面进行对话，其中包括销售目标问题，让经销商有钱可赚是符合公司利益的。

**权力过大**

中国汽车流通协会在提交给政府的一份报告中说，汽车生产商“权力过大”，车厂的销售目标基本上是要求经销商必须买进他们的汽车。这意味着汽车生产商仍能获利，但经销商因没有能力将过多库存出售给消费者，而蒙受“巨大亏损”。

该协会在另一份报告中表示，今年有30%的汽车经销商盈利，远低于2010年的70%，同时，经销商库存为月销量的1.8倍，高于1.5倍的“预警线”。业内分析师称，0.8倍至1.2倍的库存指数通常被视为稳健水准。

江苏省汽车交易管理协会本月表示，全省34家一汽丰田经销商中，有30家亏损，部分原因是经销商必须从一汽丰田采购一定数量的汽车，否则就面临罚款。

一汽丰田汽车销售总公司在江苏省汽车交易管理协会网上刊登声明称，已经下调销售目标，并放缓在华东地区的网点布局工作，以保护经销商的盈利能力。

江苏省汽车交易管理协会副秘书长陈宁表示，长期以来生产商都处于支配地位，经销商的情况却没有改善，很多经销商都在存活边缘苦苦挣扎。(完)

(编译 朱晓军/白云/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍)

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