中国六家汽车生产商将召回逾30万辆汽车--质检总局

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海12月31日 - 中国质检总局周三公布，由一项燃油泵缺陷问题可能造成燃油外泄，中国六家汽车生产商将召回30万辆以上汽车。
中国国家质检总局在网站公告上表示，这批瑕疵零部件供应商为联合汽车电子有限公司。
联合汽车电子是德商博世集团(Robert Bosch)与中联汽车电子有限公司的合资事业。
质检总局表示，六家汽车生产商将召回的汽车共计304,935辆，其中包括重庆长安汽车(000625.SZ)、北汽福田汽车(600166.SS)、浙江吉利汽车。
联合汽车电子的发言人表示，公司知悉召回一事，但暂无进一步评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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