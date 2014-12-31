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中国财经 | 2014年 12月 31日 星期三 18:07 BJT

中国六家汽车生产商将召回逾30万辆汽车--质检总局

路透上海12月31日 - 中国质检总局周三公布，由一项燃油泵缺陷问题可能造成燃油外泄，中国六家汽车生产商将召回30万辆以上汽车。

中国国家质检总局在网站公告上表示，这批瑕疵零部件供应商为联合汽车电子有限公司。

联合汽车电子是德商博世集团(Robert Bosch)与中联汽车电子有限公司的合资事业。

质检总局表示，六家汽车生产商将召回的汽车共计304,935辆，其中包括重庆长安汽车(000625.SZ)、北汽福田汽车(600166.SS)、浙江吉利汽车。

联合汽车电子的发言人表示，公司知悉召回一事，但暂无进一步评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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