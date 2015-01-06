上汽集团去年汽车销量561.99万辆 同比增10.07%

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海1月6日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二发布产销快报，2014年累计实现销量561.99万辆，同比增长10.07%；其中去年12月上汽集团旗下各家企业共实现汽车销量52.01万辆，同比增18.2%。
在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用去年12月销售19.83万辆，当年累计销售176.02万辆，同比增长11.74%；上海大众当月销售11.74万辆，2014年累计销售172.50万辆，同比增13.11%。
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG_p.DE)的合资公司，上海通用汽车则是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。
上汽集团今日收报24.67元人民币，涨4.45%，近一个月累计上涨9.45%。(完)
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(发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
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