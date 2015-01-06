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中国财经 | 2015年 1月 6日 星期二 18:03 BJT

上汽集团去年汽车销量561.99万辆 同比增10.07%

路透上海1月6日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二发布产销快报，2014年累计实现销量561.99万辆，同比增长10.07%；其中去年12月上汽集团旗下各家企业共实现汽车销量52.01万辆，同比增18.2%。

在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用去年12月销售19.83万辆，当年累计销售176.02万辆，同比增长11.74%；上海大众当月销售11.74万辆，2014年累计销售172.50万辆，同比增13.11%。

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG_p.DE)的合资公司，上海通用汽车则是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。

上汽集团今日收报24.67元人民币，涨4.45%，近一个月累计上涨9.45%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站 here

(发稿 边竞；审校 林高丽)

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