吉利汽车拟组合营发展电动车 注册资本10亿元人民币

路透香港1月8日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周四宣布，将成立一家从事电动汽车及汽车零部件生产的合资公司，注册资本为10亿元人民币，各占50%股权。

公司的声明称，合资订约方，包括新大洋机电集团有限公司、金沙江联合创业投资企业、宁波双林汽车部件股份有限公司、江西文信实业有限公司及原动力（北京）投资有限公司等。

新大洋机电集团主要从事研究及生产电动汽车，而其他公司为集中投资于新能源及科技的投资公司。

合资公司将从事研究及生产汽车零部件、部件及引擎，生产电动汽车及提供相关售后服务。

吉利汽车表示，目前众多大品牌之产品系列已配备混合动力或纯电动汽车。随着消费者环保意识提高，加上主要汽车制造商开发及提供电动汽车于近期已形成趋势，公司关注中国电动汽车市场之庞大发展潜力。

吉利汽车今天收高2.26%，报2.72港元，过去一个月跌逾15%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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