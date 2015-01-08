吉利汽车拟组合营发展电动车 注册资本10亿元人民币

中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透香港1月8日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周四宣布，将成立一家从事电动汽车及汽车零部件生产的合资公司，注册资本为10亿元人民币，各占50%股权。
公司的声明称，合资订约方，包括新大洋机电集团有限公司、金沙江联合创业投资企业、宁波双林汽车部件股份有限公司、江西文信实业有限公司及原动力（北京）投资有限公司等。
新大洋机电集团主要从事研究及生产电动汽车，而其他公司为集中投资于新能源及科技的投资公司。
合资公司将从事研究及生产汽车零部件、部件及引擎，生产电动汽车及提供相关售后服务。
吉利汽车表示，目前众多大品牌之产品系列已配备混合动力或纯电动汽车。随着消费者环保意识提高，加上主要汽车制造商开发及提供电动汽车于近期已形成趋势，公司关注中国电动汽车市场之庞大发展潜力。
吉利汽车今天收高2.26%，报2.72港元，过去一个月跌逾15%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京5月2日 - 中国国家发改委周二称，2017年3月6日，发改委征集中国2013年以来促进“一带一路”沿线国家经济发展、社会进步、民生改善的基础设施和公共事业PPP项目。截至目前，共收到来自央企和地方申报的项目44个，申报工作已经结束。
自从北京2014年启动香港与上海股市交易互联互通以来，香港和内地之间的“债券通”计划就传闻不断，但相关当局一直没有提供什么细节和时间表。(完)