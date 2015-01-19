中国电动汽车在十年内的销售占比将达11-15% 跑车为热选--毕马威

路透香港1月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一称，中国更严格的环保要求以及急速的城镇化将为电动汽车开辟广阔的市场空间，预期到2025年电动汽车的销售占比将会达到11-15%，主要受小型汽车和跑车需求引领。

毕马威最新一份全球汽车业高管人员年度调查报告访问来自31个国家的200名高管人员，当中有25名来自中国。受访公司包括汽车制造商、供应商、代理商、金融服务机构等。

调查发现，68%中国受访者预期2025年电动汽车（包括混合动力汽车、电池汽车和燃料电池汽车）占整体新车登记的比例将达到11-15%。

“中国在电动汽车及电池生产方面仍处于发展初期，本土汽车主机厂商目前制造的电动汽车型号并不特别受消费者青睐。”毕马威中国合伙人兼汽车业主管黎国勇称，“然而，中国拥有迄今为止全球最大的研发预算，显示中国不会满足于仅仅赶上较成熟生产商的传统内燃机技术，而更渴望超越竞争对手。”

他并指出，中国空气污染问题日益严重、燃油价格上升、排放规定逐步收紧，加上急速的城镇化为电动汽车开辟了广阔的市场空间，但同时也需要汽车业生态系统本身能够进一步破旧立新，而法规和税务优惠是促进这种破坏性创新的助燃剂。

中国是全球最大汽车市场。据中国汽车工业协会的数据，2014年中国汽车总销量约2,350万辆，按年增长6.9%；其中，新能源汽车销量约7.5万辆。

毕马威的调查又显示，中国受访者预期各类型汽车的销量都将显着上升。84%受访者认为基本和小型汽车以及跑车的需求将会上升并将带领增长，反映市场正迅速成熟。

调查指出，未来五年有20家汽车主机厂商将赢得更大的环球市场份额，其中6家来自中国。在金砖四国中，中国仍然是投资首选地，三分之二的全球受访者计划增加在华投资，而计划增加在巴西、俄罗斯和印度投资的受访者只有50-57%。

此外，62%的全球受访者认为两年内中国的汽车出口量将超过200万辆，而东南亚市场在未来五年将为中国和其他金砖四国的汽车生产商提供最大的增长机会。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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