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中国财经 | 2015年 1月 26日 星期一 16:28 BJT

大众将召回8万辆奥迪 中国市场涉及3.5万辆

路透北京1月24日 - 德国汽车厂商大众(VOWG_p.DE)旗下的高端品牌奥迪周六称，由于燃油喷射系统存在问题，将召回8万辆奥迪，其中中国市场涉及约3.5万辆。

奥迪在邮件声明中称，召回车辆生产于2011年4月至2012年4月，“少数车主可能闻到燃油的味道”。

中国是奥迪最大的市场。

新华社援引国家质检总局报导称，一汽大众汽车有限公司将从3月20日起召回部分奥迪A4、A5、A6、A7和Q7汽车。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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