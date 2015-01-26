大众将召回8万辆奥迪 中国市场涉及3.5万辆

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月24日 - 德国汽车厂商大众(VOWG_p.DE)旗下的高端品牌奥迪周六称，由于燃油喷射系统存在问题，将召回8万辆奥迪，其中中国市场涉及约3.5万辆。
奥迪在邮件声明中称，召回车辆生产于2011年4月至2012年4月，“少数车主可能闻到燃油的味道”。
中国是奥迪最大的市场。
新华社援引国家质检总局报导称，一汽大众汽车有限公司将从3月20日起召回部分奥迪A4、A5、A6、A7和Q7汽车。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。