本田汽车1月中国市场销量同比下滑6.6%

路透上海2月3日 - 本田汽车(7267.T)周二表示，该公司及其在中国的两家合资公司，今年1月在中国大陆的汽车销量为59,065辆，同比下滑6.6%。

去年12月则为增长40.1%，去年11月是下滑12.1%。

日本汽车厂商目前在中国遭遇双重挑战，一是中国经济放缓，另一个是中日两国间在过去一年中的政治紧张关系。

本田汽车在中国与东风汽车(0489.HK)和广汽集团(2238.HK)(601238.SS)分别建有合资公司。(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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