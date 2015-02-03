本田汽车1月中国市场销量同比下滑6.6%

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海2月3日 - 本田汽车(7267.T)周二表示，该公司及其在中国的两家合资公司，今年1月在中国大陆的汽车销量为59,065辆，同比下滑6.6%。
去年12月则为增长40.1%，去年11月是下滑12.1%。
日本汽车厂商目前在中国遭遇双重挑战，一是中国经济放缓，另一个是中日两国间在过去一年中的政治紧张关系。
本田汽车在中国与东风汽车(0489.HK)和广汽集团(2238.HK)(601238.SS)分别建有合资公司。(完)
(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。