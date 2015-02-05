中国试行汽车平行进口是为抑制豪车价格--消息

中国将允许非授权渠道经销商出售进口汽车--即平行进口，以限制高端车价格，再次将矛头对准奥迪、宝马和奔驰等海外豪华汽车制造商。分析师表示，由于目前不清楚有哪些车型将被归入平行进口方案，因此很难衡量它对车价的可能影响程度。路透