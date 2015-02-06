通用汽车称1月在华汽车销量同比下滑2.4%

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海2月6日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)周五称，该公司及其中国合资企业1月在中国销售339,781辆汽车，较上年同期下降2.4%。
12月和11月则分别同比增长31.9%和5.3%。通用汽车2014年在华销量成长12%。
通用称，计划在2014-2017年在中国投资120亿美元，并建设更多工厂，以提高生产能力。
通用汽车与中国一汽集团和上汽集团(600104.SS)有合资企业，合作生产汽车。(完)
(编译 王丽鑫；审校 高琦)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数