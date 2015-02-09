北京汽车与MBtech设合资公司开发新车型 总投资2500万美元

路透香港2月9日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司(1958.HK)周一称，计划与主要股东戴姆勒(DAIGn.DE)的关联企业MBtech成立合资公司，以开发新车型产品，总投资额为2,500万美元。

北汽于联交所一份声明中称，合资公司的业务活动将包括为乘用车整车及零部件进行研发和销售，以及进行汽车技术研究与应用。在成立三年后形成整车开发能力，争取每年开发出一款新车型产品，提供给北汽。

“MBtech将协助合资公司取得必要的与国际标准接轨的管理和经营技能，使合资公司具有完成整车开发能力。”公司称。

但合资公司经营电动汽车和/或新能源汽车的研究和开发，则需事先取得北汽及北京新能源汽车股份的书面授权。

北汽与MBtech将分别持有合资公司51%及49%的股权，合资公司的注册资本为1,000万美元，总投资额2,500万美元。

MBtech为国际领先的工程和谘询服务提供商，重点行业为汽车、铁路运输和航空航天等，并分别由AKKA TECHNOLOGIES(AKA.PA)与戴姆勒持股65%及35%。

北汽上周五收报8.47港元，过去一个月累计跌逾5%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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