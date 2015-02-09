北京汽车与MBtech设合资公司开发新车型 总投资2500万美元

众安科技发布国内首个基于区块链和人工智能的云服务平台
路透上海5月10日 - 区块链等前沿技术的应用正在中国加速应用。国内首个互联网保险公司众安保险的科技子公司--众安科技近日发布国内首个基于区块链和人工智能等技术的云服务平台--安链云，并推出一系列产品，推动区块链和人工智能等应用在国内进一步落地。
路透香港2月9日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司(1958.HK)周一称，计划与主要股东戴姆勒(DAIGn.DE)的关联企业MBtech成立合资公司，以开发新车型产品，总投资额为2,500万美元。
北汽于联交所一份声明中称，合资公司的业务活动将包括为乘用车整车及零部件进行研发和销售，以及进行汽车技术研究与应用。在成立三年后形成整车开发能力，争取每年开发出一款新车型产品，提供给北汽。
“MBtech将协助合资公司取得必要的与国际标准接轨的管理和经营技能，使合资公司具有完成整车开发能力。”公司称。
但合资公司经营电动汽车和/或新能源汽车的研究和开发，则需事先取得北汽及北京新能源汽车股份的书面授权。
北汽与MBtech将分别持有合资公司51%及49%的股权，合资公司的注册资本为1,000万美元，总投资额2,500万美元。
MBtech为国际领先的工程和谘询服务提供商，重点行业为汽车、铁路运输和航空航天等，并分别由AKKA TECHNOLOGIES(AKA.PA)与戴姆勒持股65%及35%。
北汽上周五收报8.47港元，过去一个月累计跌逾5%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。