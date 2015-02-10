戴姆勒中国区董事长称今年在华销量目标为至少成长10%

路透北京2月10日 - 德国高端汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)周二在北京对记者表示，该公司今年中国销售成长目标为至少10%。

唐仕凯去年12月表示，2015年该公司的奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)品牌中国销售可望远超过30万辆；2014年奔驰销售成长率为30%。

多位消息人士上月向路透表示，在经销商未能达成公司制定的2014年积极销售目标之后，戴姆勒向中国的奔驰汽车经销商支付了约10亿元人民币(1.6亿美元)的补贴。

中国汽车市场已趋于成熟，加上经济放缓的影响，全球汽车生产商纷纷支付高额补贴，以平息经销商不满。德国竞争对手奥迪(VOWG_p.DE)及宝马(BMWG.DE)也对经销商支付类似的补贴。(完)

(编译 张明钧; 审校 屈桂娟)

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