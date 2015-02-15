上汽集团称控股股东子公司所持其股份无偿转予上海国际集团

爱建集团控制权之争升级 广州产业基金拟要约收购30%股权
路透上海5月10日 - 中国综合性金融企业--上海爱建集团控制权之争又升级。该公司周二晚公告显示，举牌股东上海华豚企业管理有限公司的一致行动人广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份。
路透上海2月15日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周六公告，其控股股东上海汽车工业(集团)总公司下属全资子公司，将其持有的该公司3.34亿股股份无偿划转给上海国际集团。
上海证券报报导称，在上海日前召开2015年国资国企工作会议并宣布将实质性启动国资流动平台之后，上汽集团股份是次转让夺下首单。
上汽集团表示，本次涉及的全资子公司是上海汽车工业有限公司。划转完成后，上海汽车工业不再持有上汽集团股份。上海国际集团持有股份数量为3.34亿股，占总股本的3.03%。
报导称，上海市国资系统已建立上海国盛集团、上海国际集团两大国资流动平台。其中上海国际集团将包含金融及产业集团股权，上海国盛集团则主要是以产业集团股权为主。
报导引述分析人士称，以国盛集团为例，划转获得的建材集团旗下棱光实业(600629.SS)、耀皮玻璃(600819.SS)股份或将进入股权流动、管理阶段。其持有的其他国企上市公司股份也将配合平台建设进行相应处置。
“国盛集团上次通过获得建材集团，将棱光实业、耀皮玻璃两家上市公司股权收入囊中，算是间接持股。而此次，上海国际集团直接拿下上市公司股权，更具代表意义。”上述分析人士表示。
上汽集团上周五收报22.90元人民币，近三个月累计上涨23.85%。(完)
参看公司公告详情，可点选上海证券交易所网站 here
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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