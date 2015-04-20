今年中国轿车市场增长率料将减半--德国行业机构VDA

路透法兰克福4月20日 - 德国汽车产业机构VDA周一预计，今年中国轿车市场成长率可能将从2014年的12.7%最低下滑至6%。

中国25年来最大幅度的经济放缓，已使中国的汽车销售受到压抑，不过以大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)与通用汽车(General Motors)(GM.N)为首的外国汽车制造商仍在向新厂持续投资。中国是全球最大汽车市场。

VDA总裁Matthias Wissmann在上海车展的演说稿中表示，今年前两个月德国汽车制造商在中国车市的份额已增长至23%，高于2014年同期的21.2%。

“未来的成长率比较可能偏向维持在单位数，但中国无疑仍将是全球最重要的市场，”他表示。

Wissmann表示，中国的汽车需求还远未获得满足，尤其是中等城市与西部地区，每1,000个居民仅拥有52辆汽车，德国为每1,000个居民拥有540辆汽车。

“新兴中产阶级将持续推动个人拥有汽车的强烈需求，而新兴中产阶级已成为汽车制造商愈加重视的目标群体，”他表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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