中国5月汽车销量连续第二个月下滑 凸显经济疲弱状况

路透北京/香港6月10日 - 中国5月汽车销量连续第二个月下滑，为2011年底以来首次出现连续下降情况，凸显出经济的疲弱状况。

中国汽车工业协会周三召开新闻简报会称，5月乘用车与商用车销量共计190万辆，较上年同期下滑0.4%；4月时为下降0.5%。

上次出现连续两个月下滑是在2011年的10-11月。

该协会副秘书长姚杰表示，汽车产量与销量增长确实在放慢，这种局面与政府所说的经济新常态基本一致。

中国国务院总理李克强将经济最新进入的发展阶段称为“新常态”，即在增长速度放慢的同时，必须转由更加可持续的因素推动经济成长。

全球最大汽车市场--中国的汽车销售放缓将加大很多汽车生产商所面临的挑战。这些汽车生产商同时还面临不断加剧的价格竞争。通用汽车(General Motors) (GM.N)上月表示，已调降40款车型的中国市场零售指导价。

中国经济放缓程度比预期更严重，中国央行的经济学家周三将2015年国内生产总值(GDP)增幅预期从之前预估的7.1%下调至7%。

汽车销售放缓在中国今年工业生产减速中也有所体现。中国工业增加值增速徘徊在2008/09全球金融危机以来的低点附近。

今年1-5月汽车销量较上年同期仅增长2.1%，为2012年以来同期最低增幅，表明全年汽车销量增幅可能远远低于2014年全年增幅6.9%。

中国汽车工业协会在1月表示，预计今年乘用车和商务车销量总计增长7%至2,510万辆，但该协会在3月表示，销量增幅可能低于2014年水平。(完)

(编译 徐文焰/汪红英；审校 李春喜)

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