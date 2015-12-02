中国11月汽车需求较前月减弱--中国汽车流通协会

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月1日 - 中国汽车流通协会周二表示，该国汽车市场11月需求相对10月有所减弱，由于天气寒冷且消费者在等待年底促销。
该协会副秘书长郎学红在新闻发布会上称，对汽车经销商的月度调查显示，需求低迷导致11月汽车库存增加。
她还表示，经销商预期12月需求将有所反弹。
中国汽车市场今年一度接近停滞，但在政府减征1.6升及以下排量乘用车购置税后，于10月强劲反弹。
行业观察人士仍难以确定减税举措的全部影响，所以在等待中国汽车工业协会下周将公布的官方11月销售数据。1-10月的整体汽车销量较去年同期增长1.5%。
汽车流通协会秘书长肖政三称，汽车市场明年扩张速度可能快于今年，认同分析师对明年汽车销量将增长5%的预期。
他指出，明年的市场竞争将会加剧；现在车市已经变为买方市场。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。