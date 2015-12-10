中国11月汽车销量同比大幅增长20%--中汽协

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透12月10日 - 中国汽车工业协会周四表示，中国11月汽车销量较上年同期增长20.0%，达到250万辆。
这个同比增幅是2013年10月以来最大。今年10月和9月的汽车销量同比增幅分别为11.8%和2.1%。
中汽协在北京的一场简报会上表示，今年1-11月汽车销量较去年同期成长3.3%。
车市连续第二个月强劲成长，证实政府对排量1.6升以下汽车减税正带动中国车市回升；中国车市今年本有因经济放缓而萎缩之虞。(完)
(编译 高琦/张明钧; 审校 屈桂娟/白云)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。