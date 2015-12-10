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中国财经 | 2015年 12月 10日 星期四 15:09 BJT

中国11月汽车销量同比大幅增长20%--中汽协

路透12月10日 - 中国汽车工业协会周四表示，中国11月汽车销量较上年同期增长20.0%，达到250万辆。

这个同比增幅是2013年10月以来最大。今年10月和9月的汽车销量同比增幅分别为11.8%和2.1%。

中汽协在北京的一场简报会上表示，今年1-11月汽车销量较去年同期成长3.3%。

车市连续第二个月强劲成长，证实政府对排量1.6升以下汽车减税正带动中国车市回升；中国车市今年本有因经济放缓而萎缩之虞。(完)

(编译 高琦/张明钧; 审校 屈桂娟/白云)

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