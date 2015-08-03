各大汽车厂商准备迎接更加艰难的中国市场环境

2015年7月13日在北京拍到的一家宝马经销商。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京8月3日（记者 Jake Spring） - 本周将公布的7月中国汽车销售料连续第四个月萎缩，因股市大跌拖累消费者信心，在华汽车厂商可能被迫采取更加积极的措施。

分析师们，很多上半年炒股的中国人不得不推迟汽车等大笔采购。6月中开始的股市大跌导致不到一个月的时间里4万亿美元市值蒸发。很多人的资金被套，不愿割肉。

中国经济增速位于25年来最慢水平，导致人气下滑，推动汽车厂商降价和打折。分析师们表示，7月汽车销售降幅料超过6月的2.3%。

“汽车厂商焦急的等待7月销售数据和股市大跌的具体影响，”一家大型美国汽车厂商驻上海的高管说道。

中国汽车工业协会称，将2015年销售预估调降一半还多，因股市大跌影响人气。咨询公司Automotive Foresight上周的预估展示了资金被套股市和汽车销售下滑间的联系。

奥迪(NSUG.DE)销售总监Christian Klingler在周四的电话会议上称，中国市场在未来几个月将进入崎岖的道路。

中国政府采取了一些措施稳定股市，但股市上周继续大幅波动，并创下2007年以来最大单日跌幅。

分析师们预计，至少在股市稳定前，汽车销售料继续疲软，因担忧股市再次大跌让消费者未来的资金状况不确定。

今年表现不错的车企马自达(7261.T)称，担忧产能过剩迫使汽车厂商提供更多优惠，甚至赔本赚吆喝。

“增长率停滞……股市又下跌，消费者情绪低落，”马自达常务执行董事兼全球市场营销负责人毛笼胜弘（Masahiro Moro）表示。

奥迪一名高管指出，汽车厂商需要扩大融资、保险和二手车业务。

“（经销商们）反映以高于挂牌价销售的好日子已经过去了，”这名高管说道。“现在是个竞争市场，像西欧那样。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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