中国汽车市场放缓 油价恐进一步承压

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡8月27日 - 在围绕中国经济放缓速度可能快于预期的各种担忧中，中国汽车销量的下滑排在最前列，这也令油价进一步承压。
削减汽车融资成本的措施，是本周中国政府新推经济刺激计划的一部分。然而分析师称，这些措施可能还不足以推升汽车销售或提振石油需求。
中国国内汽车销量自4月开始下滑，7月销量同比减少7%或10万多辆，而且2015年经修正后3%的汽车销量增长目标都有可能无法达成。此前的增长目标为7%。
汽车销量的下滑已经对油市造成冲击，通过进口商和炼厂调整订单实现。
为抑制经济跌势，中国央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，并额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点。
这反映出汽车销售是推动消费、制造以及未来原油需求增长的主要动力，但分析师质疑此举的实际效果。
上海咨询公司Automotive Foresight的主管Yale Zhang表示，虽然上述措施会让汽车融资变得更容易，但主要还是“心理支持”，因为多数中国汽车买家仍支付现金，不习惯使用贷款。
中国汽车业规模为全球最大。汇丰控股的亚洲研究联席主管Frederic Neumann表示，中国汽车业可能成为推动大宗商品与石油等增长的主要动力。但他补充称，刺激汽车销售本身不足以止住中国经济放缓势头。
“还需要采取更多措施，包括货币与财政方面的宽松举措，帮助稳定经济成长。”(完)
(编译 刘秀红/张涛；审校 张明钧/龚芳)
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