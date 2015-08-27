中国汽车市场放缓 油价恐进一步承压

路透新加坡8月27日 - 在围绕中国经济放缓速度可能快于预期的各种担忧中，中国汽车销量的下滑排在最前列，这也令油价进一步承压。

削减汽车融资成本的措施，是本周中国政府新推经济刺激计划的一部分。然而分析师称，这些措施可能还不足以推升汽车销售或提振石油需求。

中国国内汽车销量自4月开始下滑，7月销量同比减少7%或10万多辆，而且2015年经修正后3%的汽车销量增长目标都有可能无法达成。此前的增长目标为7%。

汽车销量的下滑已经对油市造成冲击，通过进口商和炼厂调整订单实现。

为抑制经济跌势，中国央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，并额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点。

这反映出汽车销售是推动消费、制造以及未来原油需求增长的主要动力，但分析师质疑此举的实际效果。

上海咨询公司Automotive Foresight的主管Yale Zhang表示，虽然上述措施会让汽车融资变得更容易，但主要还是“心理支持”，因为多数中国汽车买家仍支付现金，不习惯使用贷款。

中国汽车业规模为全球最大。汇丰控股的亚洲研究联席主管Frederic Neumann表示，中国汽车业可能成为推动大宗商品与石油等增长的主要动力。但他补充称，刺激汽车销售本身不足以止住中国经济放缓势头。

“还需要采取更多措施，包括货币与财政方面的宽松举措，帮助稳定经济成长。”(完)

(编译 刘秀红/张涛；审校 张明钧/龚芳)

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