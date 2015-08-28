北京汽车正与戴姆勒就参股后者事宜展开谈判--消息人士

路透法兰克福8月27日 - 两名熟悉情况的消息人士周四对路透表示，中国汽车制造商北京汽车股份有限公司(1958.HK)正与德国豪华车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)讨论参股后者事宜。

北京汽车是北汽集团旗下的上市公司。消息人士称，戴姆勒已持有该公司10%的股份，而北京汽车入股戴姆勒的谈判正在进行。

若谈判成功，北京汽车将成为第三家入股外资汽车厂商的中国车企。在此之前，东风集团(0489.HK)参股PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)，上海汽车集团股份有限公司亦购入通用汽车(GM.N)股份。

戴姆勒股价周四收高3.66%，超过德国大盘DAX指数.GDAXI3.18%的涨幅。

台湾旺报报导称，北京汽车董事长徐和谊周一证实，目前正在与戴姆勒沟通反向持股事宜，预计今年年底前会有最终结果。

报导指出，若最终达成协议，北京汽车将成为戴姆勒的大股东之一。

戴姆勒目前的最大股东是雷诺-日产(RENA.PA)(7201.T)和科威特投资当局，持股比例分别为3.1%和6.8%。

戴姆勒周四稍早暗示，对于来自中国的新长期股东持开放态度。

“北京汽车是我们在中国最重要的合作伙伴，”戴姆勒称，“一般来说，我们希望维持对长期投资者的吸引力。当然也欢迎来自中国的投资者。”(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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