北京汽车正与戴姆勒就参股后者事宜展开谈判--消息人士

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透法兰克福8月27日 - 两名熟悉情况的消息人士周四对路透表示，中国汽车制造商北京汽车股份有限公司(1958.HK)正与德国豪华车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)讨论参股后者事宜。
北京汽车是北汽集团旗下的上市公司。消息人士称，戴姆勒已持有该公司10%的股份，而北京汽车入股戴姆勒的谈判正在进行。
若谈判成功，北京汽车将成为第三家入股外资汽车厂商的中国车企。在此之前，东风集团(0489.HK)参股PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)，上海汽车集团股份有限公司亦购入通用汽车(GM.N)股份。
戴姆勒股价周四收高3.66%，超过德国大盘DAX指数.GDAXI3.18%的涨幅。
台湾旺报报导称，北京汽车董事长徐和谊周一证实，目前正在与戴姆勒沟通反向持股事宜，预计今年年底前会有最终结果。
报导指出，若最终达成协议，北京汽车将成为戴姆勒的大股东之一。
戴姆勒目前的最大股东是雷诺-日产(RENA.PA)(7201.T)和科威特投资当局，持股比例分别为3.1%和6.8%。
戴姆勒周四稍早暗示，对于来自中国的新长期股东持开放态度。
“北京汽车是我们在中国最重要的合作伙伴，”戴姆勒称，“一般来说，我们希望维持对长期投资者的吸引力。当然也欢迎来自中国的投资者。”(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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