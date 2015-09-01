中车终止入股中国置业投资 因先决条件未能达成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月1日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(601766.SS)(1766.HK)称，入股中国置业投资(0736.HK)的计划终止，因先决条件未能达成。
中车6月曾公告，拟透过子公司南车香港认购中国置业投资65亿股新股，认购价每股0.1港元，将持有中国置业投资约60.52%的经扩大已发行股本，惟交易的完成取决于若干先决条件的满足或获豁免。
中车周一晚间的声明称，南车香港已书面通知中国置业投资，由于认购协议所载先决条件未得到满足，因此，根据认购协议，南车香港没有义务继续进行可能认购交易，且认购协议的主要交易条款不再具有任何效力。
中国置业投资主要从事物业投资，投资开采位于中国内蒙古之铜钼矿场及放债业务。该股周一早盘大跌逾八成后停牌，停牌前报0.243港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。