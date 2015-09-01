中车终止入股中国置业投资 因先决条件未能达成

路透香港9月1日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(601766.SS)(1766.HK)称，入股中国置业投资(0736.HK)的计划终止，因先决条件未能达成。

中车6月曾公告，拟透过子公司南车香港认购中国置业投资65亿股新股，认购价每股0.1港元，将持有中国置业投资约60.52%的经扩大已发行股本，惟交易的完成取决于若干先决条件的满足或获豁免。

中车周一晚间的声明称，南车香港已书面通知中国置业投资，由于认购协议所载先决条件未得到满足，因此，根据认购协议，南车香港没有义务继续进行可能认购交易，且认购协议的主要交易条款不再具有任何效力。

中国置业投资主要从事物业投资，投资开采位于中国内蒙古之铜钼矿场及放债业务。该股周一早盘大跌逾八成后停牌，停牌前报0.243港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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