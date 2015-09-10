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中国财经 | 2015年 9月 10日 星期四 15:44 BJT

中国今年汽车销量可能同比负增长--中汽协

路透北京9月10日 - 中国汽车工业协会副秘书长师建华周四表示，中国今年汽车销量可能同比负增长。

师建华对记者表示，该协会正在研究扶助措施，现在断言是否一定出现负增长仍为时过早。

中汽协表示，今年1-8月汽车总销量基本持平，比2014年同期减少136辆。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

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