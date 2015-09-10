沃尔沃预计新车型将提振其在华销售

2014年4月20日在北京车展上拍到的沃尔沃展台。 REUTERS/Jason Lee

路透瑞典哥德堡9月10日 - 吉利旗下沃尔沃首席执行官Hakan Samuelsson称，尽管中国汽车需求放缓，预计在华推出的新XC90和明年推出的S90将提振该品牌销售。

Samuelsson表示，沃尔沃将不会加入价格战，公司试图进军高端车市场；尽管一些分析师称他可能尝试降价。

Samuelsson指出，基于新平台的第二款车S90面向的中国消费群体大过XC90 SUV，将在2016年初的底特律汽车展上推出。

Samuelsson预计今年中国汽车销售持平或小幅增长，沃尔沃的销售也将如此。但他表示沃尔沃不会参与越发激烈的价格战。

“（价格战）空间很大，很多人希望使用降价维持量的增长，”Samuelsson说道。他还表示其CEO合同已经续约三年。

“我们不想只用价格武器争夺市场份额……这当然会影响最终的增长率。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。