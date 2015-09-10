沃尔沃预计新车型将提振其在华销售

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透瑞典哥德堡9月10日 - 吉利旗下沃尔沃首席执行官Hakan Samuelsson称，尽管中国汽车需求放缓，预计在华推出的新XC90和明年推出的S90将提振该品牌销售。
Samuelsson表示，沃尔沃将不会加入价格战，公司试图进军高端车市场；尽管一些分析师称他可能尝试降价。
Samuelsson指出，基于新平台的第二款车S90面向的中国消费群体大过XC90 SUV，将在2016年初的底特律汽车展上推出。
Samuelsson预计今年中国汽车销售持平或小幅增长，沃尔沃的销售也将如此。但他表示沃尔沃不会参与越发激烈的价格战。
“（价格战）空间很大，很多人希望使用降价维持量的增长，”Samuelsson说道。他还表示其CEO合同已经续约三年。
“我们不想只用价格武器争夺市场份额……这当然会影响最终的增长率。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。