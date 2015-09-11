戴姆勒执行长证实正与北京汽车商谈后者参股事宜

路透杜塞尔多夫9月10日 - 德国豪华车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)执行长Dieter Zetsche周四表示，该公司正与北京汽车股份有限公司(1958.HK)商谈允许后者参股戴姆勒事宜，不过仍不清楚交易能否最终达成。

若谈判成功，北京汽车将成为第三家入股外资汽车厂商的中国车企。在此之前，东风集团(0489.HK)参股PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)，上海汽车集团股份有限公司亦购入通用汽车(GM.N)股份。

戴姆勒已持有北京汽车10%的股份，后者是北汽集团BEJINS.UL旗下的上市公司。北汽集团与其他企业拥有一个合资企业，在中国共同生产奔驰汽车(Mercedes-Benz)。

“一开始我们就说，这可能导致交叉持股的情况，”Zetsche周四对路透表示，并指称他还说不准磋商会否产生“具体措施”。

这位执行长补充称，这要由潜在投资者决定。

Zetsche称，北京汽车应以不稀释戴姆勒现有股东权益的方式进行；其补充称，双方正在讨论“可行机制”以实现这一目标。

戴姆勒目前的最大股东是雷诺-日产(RENA.PA)(7201.T)和科威特投资当局，持股比例分别为3.1%和6.8%。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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