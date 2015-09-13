中国汽车业中低速增长将持续 盈利能力将大受影响--工信部官员

路透北京9月13日 - 中国工业和信息化部装备工业司副司长瞿国春周六称，中国汽车行业在今后相当长一段时间内将呈现中低速增长。受“互联网＋”、无人驾驶等技术影响，产业结构调整也将更为频繁。

新华网引述他在2015中国汽车产业发展泰达国际论坛上的发言称，随着中国经济进入发展“新常态”，汽车产业也进入到转型调整期。近年来中国汽车增速已由2000年至2010年间的约24%，下降到2010年后的7%左右。

瞿国春称，汽车产业未来将面临更激烈的竞争，行业盈利能力将受到严重影响。今年以来，整个汽车行业的利润形势已经不如以前，这种形势可能在后面相当长一段时间还会进一步加剧。

他并表示，汽车业应以更加积极主动的心态适应‘新常态’，在节能与新能源汽车、智能制造和智能网联汽车、自主创新和品牌建设、实现行业法治化管理等方面实现突破。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。