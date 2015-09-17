汽车零部件厂商法雷奥CEO预计中国汽车市场将逐步复苏

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎9月17日 - 法国汽车零部件厂商法雷奥(VLOF.PA)首席执行官Jacques Aschenbroich称，中国汽车市场似乎已经触及了低点，并确认了该公司全年的目标。
“我感觉中国市场已经触底，似乎在逐渐地出现复苏迹象，”Aschenbroich周四在电话中对路透称。
“我们的客户在三季度大规模降低库存，但是法雷奥的中国运营继续显示出小幅增长。中国市场将继续逐步改善。”
Aschenbroich表示，他认为集团的财务目标是合适的，并预计年底前完成发动机控制业务的出售。该公司7月上调了财务目标。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。