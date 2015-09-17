汽车零部件厂商法雷奥CEO预计中国汽车市场将逐步复苏

路透巴黎9月17日 - 法国汽车零部件厂商法雷奥(VLOF.PA)首席执行官Jacques Aschenbroich称，中国汽车市场似乎已经触及了低点，并确认了该公司全年的目标。

“我感觉中国市场已经触底，似乎在逐渐地出现复苏迹象，”Aschenbroich周四在电话中对路透称。

“我们的客户在三季度大规模降低库存，但是法雷奥的中国运营继续显示出小幅增长。中国市场将继续逐步改善。”

Aschenbroich表示，他认为集团的财务目标是合适的，并预计年底前完成发动机控制业务的出售。该公司7月上调了财务目标。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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