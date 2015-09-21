焦点：汽车厂商欲加强售后服务 对抗中国市场放缓

9月9日，北京，培训师Lee Yida在宝马集团培训中心给经销商的销售人员授课。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透西安9月18日（记者 Jake Spring） - 在中国经济放缓及汽车销售低迷之际，汽车厂商开始被迫加倍挖掘经销商的潜力，通过提升售后和融资服务来增加收入。

一家高端连锁经销企业的高管称，新车销售仍占中国经销商收入的70%或更多，在英国等更加成熟的市场，这一比例只有45%，经销商的收入主要来自汽车维修、保险和车贷。

多年来，中国汽车厂商和经销商的日子很好过。中国汽车市场从一个欠发达的市场成长为全球最大的汽车市场，新车销售以两位数增长。今年汽车销售可能出现至少是20年来的首次下滑。

这促使宝马(BMWG.DE)等国际汽车厂商增加培训项目，指导经销商如何尽可能从新车销售业务之外获取更多收入。

上周，在北京的一家维修中心，宝马售后服务经理们钻研每个车型的维修收入和每名维修技工的生产力。

在其他地方，新入职的员工学习如何向逛展厅的潜在买家跟进发送手机信息。这种个人联络日后可能有助于增加售后服务机会，否则这些业务或许就落入了廉价修理厂的手中。

北京一家宝马经销商的售后服务负责人徐大鹏（音）参加了上周的培训，他表示，情况迫在眉睫，因此需要参加更多的培训活动，与生产商合作寻找生存的方法。

2000年代中期以来，中国汽车销售大幅攀升，很少有生产商或经销商会考虑扩大收入渠道。但目前约六成经销商表示卖新车是亏钱的，这促使生产商建立其他的赚钱之道。

对于宝马来说，这意味着让新人们加入销售培训营，让有经验的员工成为电子表格专家。年初至今，宝马在华面向经销商的出货量仅增长了1%。

宝马本月在西安开设了其亚洲最大的培训中心。该公司还在推出线上手机培训应用，以及让经销商内部的培训人员培训基本技能，而培训中心专注于教授更加高级的技能。

宝马中国培训学院总监肖奕表示，培训课程调整为帮助经销商寻找可以迅速提升业绩的方面。

领导售后课程的宝马培训经理马刚（音）称，经销商需要知道什么样的客户利润率高、成交额大。这样他们可以在后续跟进电话中针对这些客户，提升客户前来修车或进行检查的机会。

面对更强烈的市场挑战，加强培训的厂商不只宝马一家。

上周进行宝马培训的DZMC Training总经理陆成（音）表示，所有的客户都对这样的培训课程有更大的需求，包括戴姆勒(DAIGn.DE)和保时捷PSHG_P.DE。去年以来，他的公司增加了五分之一的培训人员。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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