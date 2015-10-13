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中国财经 | 2015年 10月 13日 星期二 14:50 BJT

中国9月汽车销售同比增长2.1%--中汽协

路透北京10月13日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周二公布，9月全国汽车销量同比增长2.1%，至200万辆。

8月时汽车销售同比下降3%。

中汽协在北京的新闻发布会上称，今年1-9月汽车销量同比增长0.3%。

由于消费者信心受到经济增长放缓打击，中汽协上个月表示，中国今年汽车销量可能同比负增长，那将会是1990年代末车市急升以来，首次年销量减少。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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