专访：凯迪拉克总裁称2016年在华销售将增加25%

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透2月19日（记者 Jake Spring） - 通用汽车(GM.N)旗下的高端品牌凯迪拉克总裁Johan de Nysschen周五接受路透采访时称，凯迪拉克今年在华销售将增加25%至超过10万辆。
2015年，凯迪拉克在美国卖出约17.5万辆车。
凯迪拉克上个月开始在中国一个新工厂生产旗舰产品CT6，该产品料有助于提升销售。凯迪拉克已经在华生产ATS和XTS。
“中国是凯迪拉克全球化的重要组成部分，我们寻求将中国打造为第二大出货量中心，”de Nysschen说道。
de Nysschen指出，中国取代美国成为凯迪拉克的第一大销售市场将需要“很长时间”，可能是5-10年。
de Nysschen表示，凯迪拉克将扩大产品种类，并“积极”进行本地化生产。
他表示，目前仅生产CT6的新工厂最终将能够扩大到15万辆的总产能。该公司下一步将在本地生产跨界SUV XT5，并计划在2020年以前在中国市场再推出四款车，让本地化生产的产品种类翻番。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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