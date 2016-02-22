专访：凯迪拉克总裁称2016年在华销售将增加25%

路透2月19日（记者 Jake Spring） - 通用汽车(GM.N)旗下的高端品牌凯迪拉克总裁Johan de Nysschen周五接受路透采访时称，凯迪拉克今年在华销售将增加25%至超过10万辆。

2015年，凯迪拉克在美国卖出约17.5万辆车。

凯迪拉克上个月开始在中国一个新工厂生产旗舰产品CT6，该产品料有助于提升销售。凯迪拉克已经在华生产ATS和XTS。

“中国是凯迪拉克全球化的重要组成部分，我们寻求将中国打造为第二大出货量中心，”de Nysschen说道。

de Nysschen指出，中国取代美国成为凯迪拉克的第一大销售市场将需要“很长时间”，可能是5-10年。

de Nysschen表示，凯迪拉克将扩大产品种类，并“积极”进行本地化生产。

他表示，目前仅生产CT6的新工厂最终将能够扩大到15万辆的总产能。该公司下一步将在本地生产跨界SUV XT5，并计划在2020年以前在中国市场再推出四款车，让本地化生产的产品种类翻番。（完）