专访：凯迪拉克总裁称2016年在华销售将增加25%

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月22日（记者 Jake Spring） - 通用汽车 旗下的高端品牌凯迪拉克总裁Johan de Nysschen周五接受路透采访时称，凯迪拉克今年在华销售将增加25%至超过10万辆。
2015年，凯迪拉克在美国卖出约17.5万辆车。
凯迪拉克上个月开始在中国一个新工厂生产旗舰产品CT6，该产品料有助于提升销售。凯迪拉克已经在华生产ATS和XTS。
“中国是凯迪拉克全球化的重要组成部分，我们寻求将中国打造为第二大出货量中心，”de Nysschen说道。
de Nysschen指出，中国取代美国成为凯迪拉克的第一大销售市场将需要“很长时间”，可能是5-10年。
de Nysschen表示，凯迪拉克将扩大产品种类，并“积极”进行本地化生产。
他表示，目前仅生产CT6的新工厂最终将能够扩大到15万辆的总产能。该公司下一步将在本地生产跨界SUV XT5，并计划在2020年以前在中国市场再推出四款车，让本地化生产的产品种类翻番。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。